3D Resources Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dies kann helfen, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Adelong Gold-Aktie beträgt der RSI in den letzten 7 Tagen 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 56,25 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Adelong Gold.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Adelong Gold war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Sowohl die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien als auch die thematischen Diskussionen deuten darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf einem guten Niveau ist. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Adelong Gold-Aktie bei 0,01 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,005 AUD lag, was einem Abstand von -50 Prozent entspricht, erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) wird ein Abwärtstrend beobachtet, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schneidet Adelong Gold im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,84 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger ab. Die Differenz von 6,84 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Dies sind die aktuellen Bewertungen und Einschätzungen für die Adelong Gold-Aktie auf Basis des RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und der Dividende.