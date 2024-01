3D Oil Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für 3d Energi, so zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 100 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,85, was darauf hindeutet, dass 3d Energi weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über 3d Energi eine mittlere Aktivität aufweisen und daher als "Neutral" eingestuft werden. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "Neutralen" Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu 3d Energi in sozialen Medien überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um 3d Energi aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 3d Energi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,06 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,055 AUD liegt, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wodurch die 3d Energi-Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung, sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und Buzz im Internet, als auch in der technischen Analyse, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.