3D Oil Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die technische Analyse der 3d Energi-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,053 AUD einen Abstand von -11,67 Prozent zum GD200 (0,06 AUD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,06 AUD, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält 3d Energi für diese Stufe daher ein "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist 3d Energi derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 21,92 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die 3d Energi-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 4,28 Euro für jeden Euro Gewinn von 3d Energi zahlt, was 91 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 49. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.