3D Oil Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die 3d Energi Aktie wird derzeit als unterbewertet betrachtet, basierend auf fundamentalen Kriterien. Mit einem aktuellen KGV von 5,8 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter dem Branchendurchschnitt von 57,79, was einer Unterbewertung von 90 Prozent entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 0,06 AUD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,055 AUD liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -8,33 Prozent im Vergleich zum GD200. Auch der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,06 AUD, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die technische Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit 3d Energi in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -20,82 Prozent zum Branchendurchschnitt, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 3d Energi derzeit 0 beträgt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für die 3d Energi Aktie, die auf fundamentalen, technischen, Stimmungs- und Dividendenkriterien basiert.