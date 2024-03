3D Oil Aktie: Kann das wirklich sein?

In den letzten vier Wochen konnte bei 3d Energi eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einem insgesamt guten Rating führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,06 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0.057 AUD liegt, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von 3d Energi ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,28 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" eine deutliche Unterbewertung signalisiert. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als gut eingestuft.

Jedoch fällt die Dividende von 3d Energi im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch mit 0 % deutlich niedriger aus, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von 3d Energi, wobei die Stimmungsaufhellung und die fundamentale Analyse positiv ausfallen, während die Dividende negativ bewertet wird.