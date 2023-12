3D Oil Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die 3d Energi hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung erhalten. Der Kurs liegt derzeit um -3,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -3,33 Prozent liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über 3d Energi eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es ebenfalls keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher wird die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (51,72 Punkte) zeigen an, dass die 3d Energi momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt der Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die 3d Energi derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 23,29 % liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.