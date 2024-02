3D Oil Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von 3d Energi ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 4,28 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Das Branchen-KGV liegt bei 30,21, was einen Abstand von 86 Prozent zum KGV von 3d Energi bedeutet. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist 3d Energi derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,17 % in der Kategorie "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Die Differenz von 21,17 Prozentpunkten führt dazu, dass die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 3d Energi-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,06 AUD im Vergleich zum aktuellen Kurs (0,053 AUD) eine Abweichung von -11,67 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,06 AUD unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Stimmungsbild bei 3d Energi hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Kriterium des Sentiments und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält 3d Energi für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.