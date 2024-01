3D Oil Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das australische Energieunternehmen 3d Energi wird derzeit als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,28 Euro, was 85 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 29. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der 3d Energi derzeit negativ ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,06 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,055 AUD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -8,33 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,06 AUD, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von 3d Energi in den letzten 7 Tagen als überkauft gilt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse ein "Schlecht"-Rating für die 3d Energi-Aktie.