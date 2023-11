3DX Industries Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Die technische Analyse der 3dx Industries-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,03 USD. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,03 USD verzeichnet, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Insgesamt überwiegen jedoch positive Themen in den aktuellen Diskussionen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf eine schwache Aktivität und eine negative Stimmungsänderung hin, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der 3dx Industries liegt bei 50, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".