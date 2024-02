3Cnergy Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Prosper Cap-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 14,29 liegt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, zeigt der RSI25 einen Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Prosper Cap. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinstufung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt eine Abweichung von -21,74 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und eine Abweichung von -10 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz erhält Prosper Cap eine Gesamteinstufung von "Neutral". Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Veränderungen, was zu dieser Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Prosper Cap-Aktie daher aus technischer und sentimentaler Sicht eine neutrale Bewertung.