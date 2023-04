3A Composites startet Recycling-Kreislauf für Aluminium-Verbundplatten mit Pekutherm

Geisenheim / Singen (ots) -Bereits 2022 sparte Pekutherm 1.000 Tonnen CO2 durch DIBOND®-Recycling einAls erster Hersteller von Aluminiumverbundplatten in Europa hat 3A Composites einen Wertstoffkreislauf für die Rückführung von Aluminiumverbundmaterialien in Deutschland vorgestellt. Für die Sammlung der Wertstoffe hat sich der Recycling-Spezialist Pekutherm zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen hat bereits heute mehr als 7.000 spezielle Sammelcontainer für hochwertige technische Kunststoffe bei Verarbeitern von Acrylglas (PMMA), Messe- und Ladenbaubetrieben und vielen weiteren Wirtschaftszweigen im Umlauf. "Verbundwerkstoffe mit Aluminium sind leicht und werden für Fassaden, in der Display- und Werbebranche bis zu Verkehrsbeschilderung genutzt. Bereits im vergangenen Jahr konnten wir durch das Sammeln von Alu-Verbundwerkstoffen 1.000 Tonnen CO2-Ausstoß einsparen, die bei der Produktion neuer Werkstoffe angefallen wären. Zum Vergleich: eine Tonne CO2 entspricht einer knapp 5.000 Kilometer langen Fahrt mit einem Mittelklasse-PKW mit Benzinantrieb", sagt Heiko Pfister, Geschäftsführer von Pekutherm. Das Geisenheimer Unternehmen setzt bereits seit Jahren ein schlüssiges Kreislaufkonzept für hochwertige Kunststoffe um und ist daher einer der idealen Partner für die Sammlung der 3A Composites Verbundplatten wie ALUCOBOND® oder DIBOND®.Geschlossener Kreislauf sichert die Qualität"Mit diesem Wertstoffkreislauf setzen wir die Verpflichtung zum Schutz der Umwelt konsequent um und tragen dazu bei, die Kreislaufwirtschaft maßgeblich voranzutreiben. Dazu haben wir Partner wie Pekutherm ausgewählt, die bereits seit langem gegenüber den Verarbeitern etabliert sind und ein Gesamtkonzept anbieten. Pekutherm hilft mit den Ecoboxen Unternehmen, ohne großen Aufwand die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen und auch das für uns relevante Material zu sammeln", erklärt Moritz Pieper, verantwortlich für Circular Economy bei 3A Composites Europe. Pekutherm gilt in der Branche als Spezialist für Kunststoff-Recycling, hauptsächlich werden PMMA (Acrylglas), Polycarbonat (PC) und andere hochwertige Werkstoffe durch Pekutherm und spezielle Sammelcontainer bei den Kunden in einem geschlossenen Kreislauf gesammelt, aufbereitet und anschließend von Herstellern in gleichwertige Produkte verarbeitet. Das System sichert die Qualität der Rezyklate und ermöglicht eine Verarbeitung ohne Qualitätsverluste.Umweltschonendes Recycling-GesamtkonzeptMit der Ecobox können Verarbeiter von hochwertigen Kunststoffen und Aluverbundwerkstoffen einen faltbaren Sammelcontainer anfordern, der in den Betrieben dann mit Rest- und Altmaterial gefüllt werden kann und anschließend von Pekutherm abgeholt wird. "Unser Bestreben war bereits vor Jahren ein umweltschonendes Recycling-Gesamtkonzept, dass sich bei Unternehmen nahtlos in die Prozesse integriert. Damit konnten wir bereits die Recycling-Quote hochwertiger Kunststoffe signifikant erhöhen und in 2022 über 200 Tonnen DIBOND®-Verbundmaterial sammeln und recyclen. Unser Ziel ist eine Erhöhung auf 1.000 Tonnen, was dann einer CO2-Ersparnis von 5.000 Tonnen entsprechen wird", erklärt Heiko Pfister von Pekutherm weiter. Im Recycling-Nachweis des Unternehmens wird den Kunden zudem ausgewiesen, welche Menge CO2 durch die Rückführung von Wertstoffen realisiert werden konnte - optimal für die Nutzung in der Außendarstellung. Das Angebot zur Rücknahme von Aluminiumverbundplatten wird zunächst in Deutschland starten und soll bald auf weitere europäische Länder ausgeweitet werden.Über PekuthermPekutherm (https://www.pekutherm.de/) ist Deutschlands führender Recyclingbetrieb für Acrylglas (PMMA) und hat einen nachhaltigen Recycling-Kreislauf für das Material entwickelt. Durch die Sortierung und anschließende Aufbereitung entsteht ein hochwertiger Rohstoff, der für neue PMMA-Produkte zur Verfügung steht. Mit eigenen Ecoboxen, die bei Betrieben, in denen PMMA-Reste oder Altprodukte anfallen, platziert werden, geht Pekutherm den ersten Schritt zu einem neuen Leben für das Kunststoffprodukt. Im Betrieb wird das Produkt sortenrein zu Granulat verarbeitet. Der so gewonnene Rohstoff ermöglicht umweltfreundliche und ressourcenschonende neue Bauteile.Über 3A CompositesDie 3A Composites GmbH entwickelt, produziert und vermarktet seit 1969 hoch-qualitative Aluminium-Verbundplatten, strukturelle Verbundwerkstoffe, Kunststoff- und Leichtstoffplatten für die Bereiche Architektur, visuelle Kommunikation sowie Transport & Industrie. Mit den berühmten Marken ALUCOBOND®, DIBOND®, ALUCORE®, KAPA® und FOREX® hat sich das Unternehmen weltweite Bekanntheit erarbeitet. Die GmbH ist Teil der weltweit agierenden Unternehmensgruppe 3A Composites. Diese gehört dem börsennotierten Unternehmen Schweiter Technologies mit Sitz in Steinhausen, Schweiz an. 3A Composites ist eine selbständige Division von Schweiter Technologies und beschäftigt weltweit ca. 4.400 Mitarbeiter. Polycasa, Athlone Extrusions sowie Perspex International sind zur Gruppe gehörende Unternehmen. 