374Water Common Stock Aktie: Das gab es noch nie!

Die technische Analyse der 374water-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,16 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,22 USD liegt, was einer Abweichung von -43,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,33 USD über dem aktuellen Kurs von 1,22 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet 374water im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 16,95 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 16,95 % sind. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von insgesamt 1 Analysten in den vergangenen zwölf Monaten ergibt ein durchschnittliches "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat wurden ebenfalls qualifizierte Analysen durchgeführt, die zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führen. Die abgegebenen Kursziele zeigen ein Potenzial von einem Anstieg um 145,9 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,22 USD) ausgehend, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Zusammengefasst erhält 374water somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.