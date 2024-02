374Water Common Stock Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der 374water liegt bei 47,83, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50,48 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für 374water festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die 374water derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 1,78 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,21 USD liegt, was einer Abweichung von -32,02 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,23 USD, was einer Abweichung von -1,63 Prozent entspricht, und somit zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich in diesem Bereich also ebenfalls eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Analysteneinschätzung basierend auf 1 Bewertung innerhalb der letzten zwölf Monate ergibt ein "Gut"-Rating für die 374water-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 147,93 Prozent steigen, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt erhält 374water somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.