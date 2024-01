374Water Common Stock Aktie: Knallt es bald?

Die Aktie von 374water hat in den letzten Monaten gemischte Bewertungen erhalten. Die Diskussionsaktivität im Netz war gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Stimmungsänderung war negativ, was die Gesamtbewertung weiter verschlechterte.

In der technischen Analyse ergab sich ebenfalls eine eher negative Bewertung. Der 200-Tage-Durchschnitt lag bei 2,13 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,25 USD lag, was einer Abweichung von -41,31 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt lag bei 1,3 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Die langfristige Meinung der Analysten war hingegen positiv, mit einem Kursziel von 3 USD und der Prognose einer Performance von 140 Prozent. Dies führte zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende schnitt die Aktie jedoch schlecht ab, mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent. Dies führte zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.