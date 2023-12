374Water Common Stock Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die 374water-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 2,3 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 1,03 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -55,22 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Gleiches gilt auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 1,33 USD liegt und damit ebenfalls unter dem aktuellen Schlusskurs (-22,56 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich ein Wert von 0 Prozent, der 17,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 17,03). Diese Dividendenpolitik führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Negative Themen dominierten die Diskussion an zwei Tagen, während es keine positive Diskussion gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält 374water daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität der 374water-Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für 374water in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".