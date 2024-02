36Kr Holdings Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von 36kr liegt bei 81,65 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beträgt 67,3, was zu einer Einschätzung als "Neutral" für diesen Zeitraum führt. Insgesamt erhält die 36kr-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen in den Diskussionen mehr Beachtung als üblich erfahren hat, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an einem Tag positive Themen dominierten und an vier Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für das Anleger-Sentiment führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der 36kr-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,79 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,332 USD weicht somit um -57,97 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,55 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-39,64 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die 36kr-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.