36Kr Holdings Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 von 36kr liegt derzeit bei 54,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI von 36kr liegt bei 67,19, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das 36kr-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für 36kr in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen weitgehend neutral, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es kaum Diskussionen über das Unternehmen 36kr, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der 36kr-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,89 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,601 USD zeigt einen Unterschied von -32,47 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,72 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -16,53 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die 36kr-Aktie also für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

