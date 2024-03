36Kr Holdings Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die 36kr-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,7 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,399 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -43 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,43 USD) weist mit einem aktuellen Schlusskurs von 0,399 USD eine Abweichung von -7,21 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über 36kr eher neutrale Diskussionen geführt, wobei an drei Tagen das Stimmungsbarometer auf rot stand und keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für 36kr liegt der RSI7 bei 43,66 Punkten und der RSI25 bei 53,19, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte führt und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Wertpapier in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei 36kr eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.