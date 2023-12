Micron Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Micron-Aktie: Unterbewertet und mit gemischten Bewertungen

Der Halbleiterhersteller Micron wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39,24, was einer Differenz von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 68,66 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein negativer Trend. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -1,58 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Halbleiterbranche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Micron eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz um die Aktie von Micron zeigt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität im Netz hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete ebenfalls eine positive Entwicklung, was sich ebenfalls positiv auf die Bewertung auswirkt.

Die Analysteneinschätzung für die Micron-Aktie zeigt ebenfalls gemischte Bewertungen. Von insgesamt 18 Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate entfallen 13 auf "Gut", 4 auf "Neutral" und 1 auf "Schlecht". Kurzfristig wird die Aktie als "Gut"-Titel eingestuft, basierend auf den jüngsten Empfehlungen. Allerdings weist die durchschnittliche Kursprognose der Analysten auf ein Abwärtspotenzial von -12,3 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Micron eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

