36Kr Holdings Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Diskussionen rund um 36kr in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häufen sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Die Aktie von 36kr sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält 36kr für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was gleichbedeutend mit einer "Gut"-Einstufung ist. Damit ist 36kr insgesamt ein "Gut"-Wert.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der 36kr ein Neutral-Titel. Der Index ergibt einen Wert für den RSI7 von 81,31, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 67,19, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die 36kr derzeit ein "Schlecht". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,87 USD, womit der Kurs der Aktie (0.548 USD) um -37,01 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,69 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -20,58 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".