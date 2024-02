361 Degrees Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse der 361 Degrees-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 3,86 HKD, während der Kurs der Aktie bei 3,81 HKD liegt, was einer Abweichung von -1,3 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,49 HKD, was einer Abweichung von +9,17 Prozent entspricht und die Aktie somit zu einem "Gut"-Wert für diesen Zeitraum macht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet 361 Degrees derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgütern. Der Unterschied beträgt 4,42 Prozentpunkte (1,8 % gegenüber 6,22 %), was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für 361 Degrees liegt bei 7,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das 361 Degrees-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei 361 Degrees in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Overall wird die Einschätzung zur Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.