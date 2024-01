361 Degrees Aktie: Was noch aussteht!

Die 361 Degrees-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 3,9 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 3,39 HKD liegt, was einem Unterschied von -13,08 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,53 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,97 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab, dass diese neutral waren, und auch die Themen rund um 361 Degrees waren vor allem neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die 361 Degrees-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,73 Prozent erzielt, was 2,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 18,64 Prozent, und 361 Degrees liegt aktuell 17,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die 361 Degrees-Aktie daher als "Neutral" bewertet.