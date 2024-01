361 Degrees Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs von 361 Degrees liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 3 Prozent niedriger, was einer Rendite von 0,73 Prozent entspricht. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,37 Prozent, wobei 361 Degrees mit 17,64 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von 361 Degrees in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von 361 Degrees ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,16 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ist dies ein Abstand von 78 Prozent. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde neutral über 361 Degrees diskutiert. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.