361 Degrees Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Aktienkurs von 361 Degrees verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,87 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um 3,79 Prozent, was einer Outperformance von +0,08 Prozent für 361 Degrees entspricht. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor gab es im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -5,22 Prozent, wobei 361 Degrees um 9,09 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktien wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch vom langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei 361 Degrees ergab die Untersuchung der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von 361 Degrees bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet 361 Degrees derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, mit einem Unterschied von 4,44 Prozentpunkten (1,8 % gegenüber 6,24 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über 361 Degrees besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt 361 Degrees auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.