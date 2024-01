361 Degrees Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Aktie von 361 Degrees liegt derzeit mit einem Kurs von 3,47 HKD um -3,88 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Daraus ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,48 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden zahlt 361 Degrees derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 4,5 Prozentpunkte (1,68 % gegenüber 6,17 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Das Stimmungsbild bei 361 Degrees hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei 361 Degrees keine signifikanten Unterschiede festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden ebenfalls keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird 361 Degrees daher für diese Stufe als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben 361 Degrees auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen rund um 361 Degrees diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt zeigt sich, dass 361 Degrees hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" bewertet werden muss.