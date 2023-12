360 Ludashi Holdings Aktie: Was soll die Aufregung?

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von 360 Ludashi in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für 360 Ludashi liegt bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,64, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über 360 Ludashi neutral diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 360 Ludashi-Aktie sowohl auf der Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts als "Schlecht" bewertet wird. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was auf einen Abwärtstrend hindeutet.

Insgesamt wird 360 Ludashi auf Basis dieser Analysen mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

