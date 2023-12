360 Ludashi Holdings Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der 360 Ludashi-Aktie zeigt, dass der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,22 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -30,33 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,92 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs um -7,61 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber der 360 Ludashi-Aktie eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält 360 Ludashi daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 75 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 61,76, was darauf hinweist, dass 360 Ludashi weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmungsanalyse und der Buzz-Faktor zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen und eine kaum veränderte Stimmungslage, was zu einem "Neutral"-Rating für die langfristige Stimmungsbild der 360 Ludashi-Aktie führt.