360 Capital Total Return Fund, tut es schon wieder!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für 360 Capital REIT wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 63,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass 360 Capital REIT weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass 360 Capital REIT überkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber 360 Capital REIT in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs positiven und zwei negativen Tagen. Allerdings waren an sechs Tagen keine eindeutigen Tendenzen erkennbar. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf 360 Capital REIT. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, obwohl eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde. Insgesamt erhält 360 Capital REIT auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der 360 Capital REIT von 0,415 AUD mit -28,45 Prozent Entfernung vom GD200 (0,58 AUD) ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,5 AUD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -17 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der 360 Capital REIT-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.