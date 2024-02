Die 360 Capital Total Return Fund-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Aktuell weist die 360 Capital REIT-Aktie einen RSI-Wert von 96 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 77,78 deuten darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmung der Anleger bezüglich 360 Capital REIT in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung der 360 Capital REIT-Aktie basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.