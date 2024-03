360 Capital Total Return Fund Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den 360 Capital REIT ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass 360 Capital REIT überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 75,49 an, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt erhält das 360 Capital REIT-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde 360 Capital REIT von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über 360 Capital REIT in Social Media zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über 360 Capital REIT wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der 360 Capital REIT verläuft aktuell bei 0,57 AUD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Der Aktienkurs selbst ging bei 0,41 AUD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -28,07 Prozent aufgebaut. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ein "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".