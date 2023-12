360 Capital Total Return Fund Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Stimmung der Anleger im Bezug auf 360 Capital REIT ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An sieben Tagen wurde ein grünes Stimmungsbarometer verzeichnet, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich die Anleger auch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt wird 360 Capital REIT daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie momentan überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 100 Punkte, was darauf hinweist, dass 360 Capital REIT als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 61,29, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird 360 Capital REIT in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass 360 Capital REIT derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,65 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,505 AUD liegt, was einer Abweichung von -22,31 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,53 AUD, was einer Abweichung von -4,72 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und positive Stimmungsänderung in Bezug auf 360 Capital REIT. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung und einer positiven Bewertung seitens der Redaktion. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.