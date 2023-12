360 Capital Total Return Fund Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der 360 Capital REIT ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die 360 Capital REIT-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,27, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 47,37, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die 360 Capital REIT von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der 360 Capital REIT verläuft aktuell bei 0,65 AUD. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,545 AUD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -16,15 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 0,53 AUD. Dies entspricht einer Differenz von +2,83 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse zeigte die 360 Capital REIT interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.