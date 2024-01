360 Capital Total Return Fund Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die jüngste Analyse der Anlegerstimmung und Diskussionsintensität zeigt, dass die 360 Capital REIT-Aktie derzeit als "Neutral" bewertet wird. In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Medien überwiegend negativ. Negative Themen dominierten die Diskussion, ohne dass positive Aspekte angesprochen wurden. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die 360 Capital REIT-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die 360 Capital REIT-Aktie kurzfristig als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der langfristige RSI25 liegt jedoch im neutralen Bereich, was zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die 360 Capital REIT-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse ergibt eine gemischte Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine negative Abweichung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Analyse der letzten 50 Handelstage hingegen führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird die 360 Capital REIT-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit für die 360 Capital REIT-Aktie eine gemischte Bewertung aus den verschiedenen Analysemethoden.