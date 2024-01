360 Capital Total Return Fund Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die 360 Capital REIT-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,63 AUD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,545 AUD, was einem Unterschied von -13,49 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,53 AUD wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt (+2,83 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutralere Diskussionen rund um die 360 Capital REIT. An zwei Tagen war die Stimmung negativ, während größtenteils neutral diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das allgemeine Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die 360 Capital REIT war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie berechnet. Der RSI liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die 360 Capital REIT in Bezug auf den RSI.

Die verschiedenen Analysen und Bewertungen zeigen, dass die 360 Capital REIT-Aktie derzeit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält, sowohl aus charttechnischer Sicht, im Anleger-Sentiment, allgemeinen Sentiment und in Bezug auf den RSI.