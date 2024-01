360 Capital Total Return Fund Aktie: Hilfe!

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber der Aktie von 360 Capital REIT ist überwiegend negativ, wie Analysten herausgefunden haben. Dies basiert auf einer Untersuchung von Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Plattformen in den letzten zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der langfristige Trend der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung deutet auf eine durchschnittliche Aktivität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut der Messung kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die 360 Capital REIT-Aktie als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag einen Unterschied von -12,7 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aufweist. Jedoch zeigt die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts eine nähere Übereinstimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung, da sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI darauf hindeuten, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die 360 Capital REIT-Aktie sowohl in Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien als auch in der technischen Analyse.