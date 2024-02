360 Capital Total Return Fund Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die 360 Capital REIT-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,59 AUD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,435 AUD liegt. Dies entspricht einem Abstand zum GD200 von -26,27 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,52 AUD, was einem Abstand von -16,35 Prozent und ebenfalls einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Diskussionen über 360 Capital REIT in den sozialen Medien deuten auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um das Unternehmen hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, weshalb das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index ordnet die 360 Capital REIT-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 von 20,22 deutet auf eine "Gut"-Empfehlung hin, während der RSI25 von 72,84 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.