360 Capital Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Analyse von 360 Capital Group Ltd zeigt, dass die Aktienkurse nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden können. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu 360 Capital Group Ltd auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der 360 Capital Group Ltd-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,65 AUD auf. Der letzte Schlusskurs von 0,555 AUD weicht davon um -14,62 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,54 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,78 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Sentiment-Analyse zeigt eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen in den letzten Wochen. Dies basiert auf der Tendenz hin zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Daher erhält die 360 Capital Group Ltd in diesem Punkt eine Bewertung von "Schlecht". Die Diskussion über das Unternehmen hat dagegen abgenommen, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Zusammengefasst erhält die Aktie in dieser Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI-Wert von 40 zeigt, dass die 360 Capital Group Ltd weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 42 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".