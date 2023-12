360 Capital Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "At&t Inc":

Die technische Analyse der 360 Capital Group Ltd-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 0,66 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,53 AUD liegt, was einer Abweichung von -19,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 0,54 AUD, was einer Abweichung von -1,85 Prozent entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die 360 Capital Group Ltd liegt bei 55,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber der 360 Capital Group Ltd. Obwohl es insgesamt zehn positive und drei negative Tage gab, zeigen die neuesten Nachrichten eine hauptsächlich negative Stimmung. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält die 360 Capital Group Ltd eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik, den Sentiment und Buzz und die Anlegerstimmung.