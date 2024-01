360 Capital Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die 360 Capital Group Ltd-Aktie wurde in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Einstufung als "Neutral" führte. Insgesamt wurde die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien war insgesamt eher neutral. In den letzten beiden Wochen standen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führte.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,64 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,585 AUD deutlich darunter lag. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab sich jedoch ein über dem gleitenden Durchschnitt liegender letzter Schlusskurs, was zu einer unterschiedlichen Bewertung führte. Insgesamt erhielt die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) führte bei einem Niveau von 38,46 zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergab ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wurde die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.