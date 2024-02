360 Capital Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die 360 Capital Group Ltd-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 10 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 42,42 ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von 360 Capital Group Ltd war größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 0,6 AUD liegt und der Kurs der Aktie bei 0,535 AUD um -10,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Für den GD50 der letzten 50 Tage ergibt sich ein Wert von 0,53 AUD, was einer Abweichung von +0,94 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating, während die Sentiment- und technische Analyse zu einer "Neutral"- bzw. "Schlecht"-Bewertung führen.