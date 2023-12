360 Capital Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) der 360 Capital Group Ltd liegt bei 55,56, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und deutet ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral" Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der 360 Capital Group Ltd-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,66 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,53 AUD weicht somit um -19,7 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung zeigt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber 360 Capital Group Ltd, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält 360 Capital Group Ltd daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält 360 Capital Group Ltd von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.