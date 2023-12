360 Capital Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Der Sentiment und Buzz rund um die 360 Capital Group Ltd Aktie wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf ein mittleres bis schlechtes Stimmungsbild hin. Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 45,45, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen sich uneinheitlich, mit einer Mischung aus positiven und negativen Meinungen. Die technische Analyse ergibt eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Handelstage und dem Schlusskurs am letzten Handelstag.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für die 360 Capital Group Ltd Aktie, sowohl hinsichtlich des Sentiments und Buzz, als auch auf Basis der technischen Analyse.