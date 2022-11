35 Jahre nach dem großen Börsen-Crash ...

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der eine oder andere Börsenveteran wird sich noch an den Börsen-Crash vom 19. Oktober 1987 erinnern, der sich in diesen Tagen zum 35. Mal jährte. Am damaligen „Schwarzen Montag“ war der Dow Jones als Reaktion auf heftige Turbulenzen an den asiatischen Märkten gleich mit der Handelseröffnung abgestürzt, was rund um den Globus zu...