33. beruf & bildung hannover so groß wie nie zuvor / Ausbildungs- und Karrieremesse bricht Rekord mit einem überwältigenden Interesse von über 220 Ausstellern

Hannover (ots) -Die 33. beruf & bildung hannover, die größte Messe für Ausbildung und Karriere in ganz Niedersachsen, hat bereits mehrere Monate vor dem Termin im Februar die Rekordmarke von über 220 Ausstellern erreicht - sie ist damit so groß wie nie zuvor. Das Karriere-Event, das am 23./24. Februar 2024 im Hannover Congress Centrum (HCC) stattfinden wird, hat eine enorme Resonanz von Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Institutionen erfahren, die sich auf der Suche nach vielversprechenden Talenten und zukünftigen Fachkräften befinden. Aktuell sind nur noch wenige weitere Standflächen verfügbar.Christin Singer, Projektleiterin der beruf & bildung hannover, erklärt dazu: "Unser Ziel ist und war es immer, eine Brücke zwischen jungen Talenten und Unternehmen zu schlagen. Jetzt sind wir hocherfreut über diese überwältigende Resonanz. Diese Rekordzahl an Unternehmen zeigt deutlich den immensen Bedarf der Arbeitgeber in Hannover und der gesamten Region: Viele Firmen konnten ihre Ausbildungsplätze 2023 nicht vollständig besetzen. Der Kampf um die Nachwuchstalente ist größer denn je - das unterstreicht die Bedeutung der Messe für den Arbeitsmarkt in Niedersachsen zusätzlich."Die Veranstaltung bietet den Besuchern die Möglichkeit, direkt mit Ausbildern, Personalverantwortlichen und Bildungsexperten in Kontakt zu treten, Praktika, Ausbildungsplätze, duale Studiengänge und Möglichkeiten zum Direkteinstieg zu entdecken sowie Informationen über verschiedene Karrierewege und Bildungsmöglichkeiten zu erhalten. Durch face-to-face Gespräche und ein umfassendes Programm gewinnen die Bewerber wertvolle Einblicke in verschiedene Berufsfelder und können interessante Kontakte für ihre persönliche Karriere knüpfen. Einige der bereits angemeldeten Arbeitgeber sind Continental, Rossmann, Volkswagen, TUI, die MHH, der Flughafen Hannover, die NORD/LB sowie EDEKA.Die 33. beruf & bildung hannover findet am Freitag, 23. Februar 2024 von 9.00-15.00 Uhr und am Samstag, 24. Februar 2024 von 10.00-16.00 Uhr in der Eilenriedehalle und Glashalle des HCC (Theodor-Heuss-Platz 1-3, Hannover) statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Informationen unter berufundbildung.de/hannoverPressekontakt:BARLAG werbe- & messeagentur GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 0541 44045-0presse@barlagmessen.deOriginal-Content von: BARLAG werbe- & messeagentur GmbH, übermittelt durch news aktuell