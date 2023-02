30. Karrieretag Familienunternehmen bei PERI | Jetzt bewerben!

München / Weißenhorn (ots) -Am 28. April 2023 findet der 30. Karrieretag Familienunternehmen bei der PERI SE in Weißenhorn bei Ulm statt. Vorausgewählte Talente haben die Möglichkeit direkt mit den Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Personalverantwortlichen von über 50 führenden Familienunternehmen wie Hilti, Liebherr oder Wanzl über individuelle Karriereperspektiven zu sprechen. Bewerbungsschluss ist der 27. März 2023.Ausrichter ist jeweils eins der teilnehmenden Familienunternehmen in den eigenen Räumlichkeiten. PERI ist nach 2007 und 2014 bereits zum dritten Mal Gastgeber der Recruiting- und Kontaktmesse."Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke PERI für Spitzentechnologie, Innovationskraft und Kundennähe. Wir sind ein unabhängiges Familienunternehmen mit einer starken, gewachsenen und unverwechselbaren Kultur und Werten, die unsere Zusammenarbeit und den PERI-Spirit prägen. Wir sind immer auf der Suche nach Menschen, die sich bei uns im weltweiten PERI Team mit Neugier, Offenheit und guten Ideen einbringen möchten. Der Karrieretag ist für uns eine hervorragende Gelegenheit, um mit unseren Gästen ins Gespräch über berufliche Perspektiven und Karrieremöglichkeiten bei PERI zu kommen", so Alexander Schwörer, Eigentümer von PERI.Familienunternehmen machen 95 % der Unternehmen in Deutschland aus und stellen 60 % der Arbeitsplätze. Das Karriereumfeld in Familienunternehmen ist gekennzeichnet durch nachhaltiges Wirtschaften, eine positive Arbeitsatmosphäre und vielfältige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.Weitere Informationen und Bewerbung auf:www.karrieretag-familienunternehmen.deMit einem Umsatz von EUR 1.614 Mio. im Jahr 2021 ist PERI international einer der größten Hersteller und Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen. Das Familienunternehmen mit Stammsitz in Weißenhorn bedient mit rund 9.100 Mitarbeitern und deutlich mehr als 240 Lagerstandorten in über 70 Ländern seine Kunden mit innovativen Systemgeräten und umfangreichen Serviceleistungen rund um die Schalungs- und Gerüsttechnik.Der "Karrieretag Familienunternehmen" ist eine gemeinsame Initiative führender FamilienunternehmerInnen, des Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen. InhaberInnen und PersonalentscheiderInnen lernen hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte kennen. Schirmherr ist der Bundeswirtschaftsminister.Pressekontakt:Sebastian KlemmKarrieretag FamilienunternehmenDer Entrepreneurs Club e.K.Ismaninger Straße 11381675 MünchenDeutschlandTelefon +49 (0)89 4161465-50Telefax +49 (0)89 4161465-99sebastian.klemm@entrepreneursclub.euwww.karrieretag-familienunternehmen.deUSt-IdNr. DE 260982005Sitz und Registergericht München, HRA 99881Original-Content von: Der Entrepreneurs Club e.K., übermittelt durch news aktuell