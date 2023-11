Das 30. Internationale chinesische Werbefestival wurde in Xiamen eröffnet

Xiamen, China (ots/PRNewswire) -Das 30. Internationale chinesische Werbefestival (China International Advertising Festival, CIAF 2023), das von der China Advertising Association organisiert und von der Stadtverwaltung von Xiamen unterstützt wird, findet offiziell vom 16. bis 19. November in Xiamen statt. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der China Advertising Association (CAA) versammelten sich führende Vertreter der zuständigen Regierungsstellen, Wissenschaftler und Vertreter der Industrie, um über die Vergangenheit nachzudenken und neue Entwicklungen einzuleiten.Das diesjährige Festival markiert nicht nur die 30. Ausgabe des CIAF, sondern feiert auch das 40-jährige Bestehen der gemeinsamen Weges der CAA und der Werbebranche. Deshalb hat das Organisationskomitee ein Werbefestival mit größerem Umfang, reichhaltigerem Inhalt, spannenderen Aktivitäten und einer intensiveren festlichen Atmosphäre geschaffen.Das Festival umfasst:- 12 Großveranstaltungen wie die Verleihung der Great Wall Awards, des Grand Prix für Werbung des öffentlichen Diensts und die Verleihung der Academy Awards;- über 20 verschiedene Foren, darunter das Hauptforum, die Content-Commerce Conference, die National Brand Industry Ecosystem Conference, der Music Marketing Summit und das Brand Internationalization Forum;- neun Fachausstellungen wie die Weltausstellung für herausragende Werbearbeiten 2023, die Medien- and Unternehmensausstellung, die Gemeinschaftsausstellung innovativer einheimischer Produkte und die Ausstellung für neue Werbung;- sieben Veranstaltungen zur Förderung der Marketingressourcen, darunter die Verkostung der TOP Media Resources 2024.Das CIAF 2023 bietet über 40 Sonderveranstaltungen, mit mehr als tausend an den Ausstellungen und Konferenzen teilnehmenden Unternehmen, und fast 20.000 registrierte Teilnehmer.Die Veranstaltung dreht sich um aktuelle Themen wie Live-E-Commerce, Metaverse-Marketing und AIGC-Marketing. Sie bietet Foren, Treffen zur Förderung von Marketingressourcen und Fachausstellungen. Diese Aktivitäten zielen darauf ab, die Rolle der Veranstaltung als effiziente Kommunikationsplattform für die Branche zu maximieren und den Werbesektor auf einen neuen Weg der hochwertigen Entwicklung zu führen.China Advertising AssociationDie 1983 gegründete China Advertising Association (CAA) ist eine nationale Branchenorganisation, die Chinas starken Werbe- und Mediensektor vertritt, darunter Werbetreibende, Werbebetreiber, Verleger und Endorser. Der CAA ist ein flächendeckender Verband und umfasst mehr als 3.000 Mitglieder aus der chinesischen Werbebranche.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-30-internationale-chinesische-werbefestival-wurde-in-xiamen-eroffnet-302000058.htmlPressekontakt:Lulu Tian,lulu.tian@bluefocus.com,+86-19910158904Original-Content von: China Advertising Association, übermittelt durch news aktuell