2invest Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für 2invest betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 4,17 Punkte, was darauf hinweist, dass 2invest derzeit überverkauft ist und die Aktie somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,1, was darauf hindeutet, dass 2invest weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Anleger-Stimmung bei 2invest. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine neutrale Einschätzung für 2invest. Die Diskussionsintensität war üblich, und es gab kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Insgesamt wird 2invest daher als "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag nur einen geringen Unterschied zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aufweist. Jedoch zeigt die Analyse des 50-Tage-Durchschnitts einen positiven Unterschied, was zu einer "Gut"-Bewertung für 2invest führt. Insgesamt erhält 2invest also eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.