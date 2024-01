2invest Aktie: So kann es weitergehen!

Die Aktie von 2invest wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 6,64 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 7,45 EUR liegt, was einer Abweichung von +12,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 6,24 EUR unter dem letzten Schlusskurs von 7,45 EUR, was einer Abweichung von +19,39 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die 2invest-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Des Weiteren wird die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 2,7 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 26,42) und erhält daher auch ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die 2invest-Aktie insgesamt positiv sind. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Zusätzlich wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von 2invest aus technischer Sicht ein "Gut"-Rating erhält, während das langfristige Stimmungsbild der Anleger neutral bewertet wird.