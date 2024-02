2cureX AB Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der 2curex derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,44 SEK, während der Kurs der Aktie bei 1,87 SEK liegt, was einer Abweichung von -45,64 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,97 SEK, was einer Abweichung von -5,08 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,98 Punkten, was darauf hinweist, dass 2curex überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 55,39, was bedeutet, dass 2curex hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das 2curex-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von 2curex wird als "Neutral" eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch das Stimmungsbild und der Buzz zeigen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die 2curex derzeit eher schlecht bewertet wird, während das Anleger-Sentiment und der Buzz neutral sind. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.