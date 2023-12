2cureX AB Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Bezogen auf die 2curex-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der 2curex-Aktie von 1,5 SEK mit einer Entfernung von -66,06 Prozent vom GD200 (4,42 SEK) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 2,39 SEK auf und deutet ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -37,24 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der 2curex-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien lassen ebenfalls Rückschlüsse auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel zu. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und es wurden vornehmlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt dazu, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei 2curex keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.